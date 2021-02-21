Куницкая не была уверена в своей победе на турнире UFC

Россиянка Яна Куницкая прокомментировала свою победу над бразильской спортсменкой Кетлин Виейрой в со-главном событии турнира UFC Vegas 19.

Встреча прошла в Лас-Вегасе на арене «Арех», штат Невада, продлилась три раунда и завершилась победой российской спортсменки судейским решением.

«Не была особенно уверена в победе, когда дело дошло до судейского решения. Да, чувствовала, что я доминировала и нанесла сопернице больше урона, но, знаете, у судей порой свой взгляд на вещи», — заявила россиянка в интервью после боя.

Для 31-летней Куницкой этот успех стал 14-ым за всю профессиональную бойцовскую карьеру.

Ранее сообщалось, что Куницкая победила Виейру в со-главном бою UFC Fight Night 185.