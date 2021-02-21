Латыпов рассказал о трудностях во время эстафеты на чемпионате мира

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о трудностях во время мужской эстафеты на чемпионате мира, передает «Спорт-Экспресс».

Латыпов бежал завершающий этап. По его признанию, последние сотни метров дистанции дались ему с большим трудом.

«Там уже была борьба с самим собой, чтобы дотерпеть и сохранить свое место. В голове была мысль – только бы дойти до финиша. Последние метров триста вообще с трудом помню», — заявил Латыпов.

Сборная России, в составе которой также бежали Карим Халили, Матвей Елисеев и Александр Логинов, стала бронзовым призером эстафеты и завоевала первые награды на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что французский биатлонист высказался о соперничестве с Латыповым в эстафете на ЧМ.