Семак объяснил склонность «Зенита» к игре навесами
Вадим Балканов
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил склонность команды использовать игру верхом. Об этом сообщает Sports.ru.
По его словам, форвардам Артему Дзюбе и Станиславу Крапину удобнее играть именно в таком стиле.
«Надо использовать лучшие качества игроков. Мы играем не только верхом. Во втором тайме был момент у Караваева после комбинации Жиркова и Сутормина.
Когда пространство позволяет играть низом, это происходит. Когда соперник обороняется низко, фланговые подачи — один из способов создать остроту», — сказал Семак.
Ранее сообщалось, что бывший наставник московского «Локомотива» Анатолий Бышовец ждет прогресса от Российской премьер-лиги (РПЛ).