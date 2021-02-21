Семак объяснил склонность «Зенита» к игре навесами

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил склонность команды использовать игру верхом. Об этом сообщает Sports.ru.

По его словам, форвардам Артему Дзюбе и Станиславу Крапину удобнее играть именно в таком стиле.

«Надо использовать лучшие качества игроков. Мы играем не только верхом. Во втором тайме был момент у Караваева после комбинации Жиркова и Сутормина.

Когда пространство позволяет играть низом, это происходит. Когда соперник обороняется низко, фланговые подачи — один из способов создать остроту», — сказал Семак.

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