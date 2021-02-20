«Вашингтон» перевел российского голкипера в запасной состав

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» перевел в запасной состав российского голкипера Илью Самсонова, информация об этом появилась в Twitter-аккаунте команды.

Россиянин недавно покинул коронавирусный список НХЛ и приступил к тренировкам с командой. Однако 14 февраля Самсонов был переведен в фарм-клуб «Херши Беарс», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ), а 19 числа вернулся обратно в «Кэпиталз».

Вместо Самсонова в основной состав Вашингтона» включен 39-летний американский вратарь Крэйг Андерсон.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Сент-Луиса» Барбашев пропустит не менее шести недель из-за травмы.