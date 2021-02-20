«Зенит» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Кубка России

Петербургский «Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 1/8 финала Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Тулы.

Счет в матче открыл «Зенит», на 19-й минуте отличился Далер Кузяев. «Арсенал» смог сравнять через шесть минут благодаря голу Кирилла Панченко. На 37-й минуте тульская команда вышла вперед благодаря голу Роберта Бауэра, который реализовал пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Дзюба поздравил Медведева с выходом в финал Australian Open.

Кубок России. 1/8 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) — 1:2

Голы: 1:0 — Кузяев, 19; 1:1 — Панченко, 25; 1:2 — Бауэр (пенальти), 37.