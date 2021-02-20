Итальянские фанаты недовольны покупкой «блатного» Кокорина

Болельщики «Фиорентины» раскритиковали руководство клуба за приобретение нападающего Александра Кокорина. Свое недовольство болельщики выразили на странице команды в Instagram.

После дебюта россиянина в матче 21-го тура чемпионата Италии против миланского «Интера» (0:2) форвард остался в запасе «Фиорентины» в двух матчах подряд.

Пользователи соцсети посчитали, что футболист был способен выступать на высоком уровне лет шесть назад, а теперь он будет пропускать матчи из-за травм. Фанаты считают, что на решение руководства «фиалок» повлияли слова бывшего тренера петербургского «Зенита» Роберто Манчини, «протолкнувшего блатного игрока».

Ранее спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде поделился мнением о будущем Кокорина в клубе.