Дзюба поздравил Медведева с выходом в финал Australian Open

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с выходом в финал Australian Open.



Напомним, в полуфинале Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 6:2, 7:5.

«Досвидули. 3-0. 6:4, 6:2, 7:5. Молодец, Даня. В финале будет с Новаком Джоковичем. Браво, браво, браво», — сказал Дзюба в видео, которое он выложил в сториз Instagram.



Ранее Даниил Медведев вышел в финал Australian Open.