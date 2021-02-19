Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов стал 18-м в списке самых стильных мужчин по версии GQ Russia.

Первую строчку разделили Александр Гудков и Иван Дорн.

Среди спортсменов лидером стал ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор, занявший 13-е место.

33-ю позицию занял наставник молодежной сборной России Игорь Ларионов, 64-ю — форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказался о недовольстве Евгении Павловой выбором места для подготовки к чемпионату мира в словенской Поклюке.