Плющенко высказался о противостоянии с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился мнением о противостоянии с тренером Этери Тутберидзе.

«Хайп — это же сейчас актуальная тема! В свое время и мое противостояние с Алексеем Ягудиным подогревалось всеми возможными способами. Сегодня где-то я высказал свою позицию, где-то другой коллектив… Интерес к фигурному катанию только вырос», — цитирует Плющенко РИА «Новости».

Также бывший фигурист поблагодарил СМИ за то, что подогревают интерес к противостоянию.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о конфликте Плющенко и Тутберидзе.