Получивший перелом черепа игрок «Вулверхэмтона» вернулся к тренировкам

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту рассказал о состоянии нападающего Рауля Хименеса.

Футболист получил тяжелую травму после столкновения с защитником лондонского «Арсенала» Давидом Луисом во время матча десятого тура чемпионата Англии, который прошел 29 ноября.

«Он уже участвовал в некоторых тренировках. Его состояние улучшается, у него все хорошо. Мы должны быть очень осторожными и соблюдать все предписания, но нужно и сохранять позитивный настрой, потому что у Рауля все хорошо», — цитирует Санту Sky Sports.

Специалист отметил, что Хименесу еще нужно время на восстановление.

Ранее сообщалось, что форвард «Вулверхэмптона» перенес операцию в связи с переломом черепа.