«Порту» впервые в своей истории одолел «Ювентус» в Лиге чемпионов

Португальский «Порту» впервые в истории переиграл туринский «Ювентус» в матче Лиги чемпионов.

Первая игра 1/8 финала турнира завершилась победой клуба из Португалии со счетом 2:1. В матче отличились Мехди Тареми, открывший счет уже на 2-й минуте, и Мусса Марега. «Ювентус» смог ответить только голом Фредерико Кьезы.

До этого команды провели четыре поединка, в трех из них «Ювентус» смог одержать победу, еще один матч завершился ничейным результатом.

Ответное противостояние пройдет 9 марта.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» уступил «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.