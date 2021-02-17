«Атлетико» потерял очки в матче с «Леванте»
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Леванте» в перенесенном матче второго тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Энис Барди. У гостей отличился Маркос Льоренте.
После 22 матчей «Атлетико» с 55 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры. «Леванте» (28) располагается на 11-й строчке.
В следующем туре «Атлетико» и «Леванте» встретятся в Мадриде.
Ранее сообщалось, что столичный клуб переиграл «Гранаду» в матче 23-го тура чемпионата Испании.
Испания. Примера. 2-й тур
«Леванте» (Валенсия) — «Атлетико» (Мадрид) — 1:1
Голы: 1:0 — Барди, 17; 1:1 — Льоренте, 37.