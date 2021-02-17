«Колорадо» Ничушкина оказалось сильнее «Вегаса» в матче НХЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» оказался сильнее «Вегас Голден Найтс».
Встреча прошла в Лас-Вегасе на арене «Ти-Мобайл» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон, Брендон Саад и Назем Кадри.
У проигравшей команды отличились Макс Пачиоретти и Джонатан Маршессо.
Российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин очков в игре не набрал.
Ранее сообщалось, что голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой матча с «Баффало Сэйбрз».