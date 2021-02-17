Касаткина вышла в полуфинал турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира Phillip Island Trophy в Мельбурне.

В матче четвертьфинала российская спортсменка оказалась сильнее представительницы Хорватии Петры Мартич.

Встреча, которая продолжалась 1 час 16 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:0, 6:4 в пользу Касаткиной.

За выход в финал россиянка поборется с представительницей США Даниэль Коллинз, которая в четвертьфинале уверенно обыграла шведку Ребекку Петерсон.

Ранее сообщалось, что Касаткина обыграла Павлюченкову и вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне.

WTA. Phillip Island Trophy (Мельбурн). 1/4 финала

Дарья Касаткина (Россия) — Петра Мартич (Хорватия, 4) — 6:0, 6:4