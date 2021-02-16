Кирьяков: трансфер Малкома не оправдал ожидания
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков оценил трансфер Малкома в петербургский «Зенит», передает News.Ru.
«Трансфер не оправдал ожидания. Когда он был здоровым, все ждали от него большего. Плюс все эти постоянные травмы. Они наверняка раздражают тренерский штаб, руководство», — сказал Кирьяков.
Малком перешел в «Зенит» в 2019 году.
Ранее Себастьян Дриусси назвал причины несостоявшегося ухода из «Зенита».