Кирьяков: трансфер Малкома не оправдал ожидания

Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков оценил трансфер Малкома в петербургский «Зенит», передает News.Ru.

«Трансфер не оправдал ожидания. Когда он был здоровым, все ждали от него большего. Плюс все эти постоянные травмы. Они наверняка раздражают тренерский штаб, руководство», — сказал Кирьяков.



Малком перешел в «Зенит» в 2019 году.

Ранее Себастьян Дриусси назвал причины несостоявшегося ухода из «Зенита».