Игрок «Зенита» Ракицкий вспомнил декабрьскую победу над «Спартаком»
Андрей Черников
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Игрок петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий вспомнил декабрьскую победу над московским «Спартаком», передает Sport24.
Встреча, которая прошла в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), завершилась со счетом 3:1.
«Та игра была чисто нашей. С первой до последней минуты. Мы владели всем. На поле был только «Зенит». «Спартака» просто не было. Было видно, что они боятся», — сказал Ракицкий.
Ранее Себастьян Дриусси назвал причины несостоявшегося ухода из «Зенита».