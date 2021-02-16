Игрок «Зенита» Ракицкий вспомнил декабрьскую победу над «Спартаком»

Игрок петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий вспомнил декабрьскую победу над московским «Спартаком», передает Sport24.

Встреча, которая прошла в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), завершилась со счетом 3:1.

«Та игра была чисто нашей. С первой до последней минуты. Мы владели всем. На поле был только «Зенит». «Спартака» просто не было. Было видно, что они боятся», — сказал Ракицкий.



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