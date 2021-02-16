Карацев на Australian Open — 2021 заработал больше, чем за всю карьеру

Российский теннисист Аслан Карацев пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, в четвертьфинале обыграв Григора Димитрова.

Таким образом, на Australian Open — 2021 Карацев, дебютировавший в основной сетке турнира «Большого шлема», победил пятерых игроков из топ-100 рейтинга: итальянца Джанлуку Магера, белоруса Егора Герасимова, аргентинца Диего Шварцмана, канадца Феликса Оже-Альяссима и, соответственно, болгарина Димитрова.

Суммарно на AO-2021 россиянин уже заработал $662 тыс. призовых — это больше, чем за всю предыдущую карьеру ($618 тыс.).

За выход в финал Карацев поспорит с победителем пары Новак Джокович — Александр Зверев.

Ранее сообщалось, что два россиянина сыграют в полуфинале турнира «Большого шлема» впервые с 2006 года.