Моуринью стал лучшим тренером XXI века по версии IFFHS
Игорь Игнатов
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью возглавил рейтинг лучших тренеров XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
58-летний Моуринью дважды выигрывала Лигу чемпионов (с «Порту» и «Интером»), также в его активе победы в Кубке УЕФА (с «Порту») и Лиге Европы (с «Манчестер Юнайтед»).
Второе место в списке занял действующий наставник сборной Германии Йоахим Лёв, а замкнули тройку лидеров, поделив бронзу, бывший многолетний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон и Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити».
Ранее Globe Soccer Awards признан лучшим тренером века наставника «Манчестер Сити» Гвардиолу.