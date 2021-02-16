Моуринью стал лучшим тренером XXI века по версии IFFHS

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью возглавил рейтинг лучших тренеров XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

58-летний Моуринью дважды выигрывала Лигу чемпионов (с «Порту» и «Интером»), также в его активе победы в Кубке УЕФА (с «Порту») и Лиге Европы (с «Манчестер Юнайтед»).

Второе место в списке занял действующий наставник сборной Германии Йоахим Лёв, а замкнули тройку лидеров, поделив бронзу, бывший многолетний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон и Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити».

Ранее Globe Soccer Awards признан лучшим тренером века наставника «Манчестер Сити» Гвардиолу.