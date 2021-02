Устремившийся в «Реал» Алаба в ближайшее время объявит об уходе из «Баварии»

Защитник сборной Австрии и мюнхенской «Баварии» Давид Алаба в скором времени поделится подробностями своей будущей карьеры. Как утверждает газета Bild, во вторник, 16 февраля, 28-летний футболист объявит об уходе из немецкого клуба.

Контракт Алабы с «Баварией» истекает 30 июня. Соглашение обе стороны продлевать не будут. По слухам, новым клубом австрийца станет мадридский «Реал». Как утверждает известный инсайдер Фабрицио Романо, футболист уже согласовал со «сливочными» четырехлетний контракт.

В составе «Баварии» Алаба провел 415 матчей во всех турнирах, забив 33 мяча и сделав 50 результативных передач. Вместе с командой из Мюнхена он девять раз становился чемпионом Германии, а также выиграл по шесть Кубков и Суперкубков страны. Помимо этого, он является двукратным победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА, а также триумфатором клубного чемпионата мира.

David Alaba has reached a verbal agreement with Real Madrid since the beginning of January. His pre-contract until June 2025 is 'almost ready' - not signed yet.



Chelsea, Liverpool as other clubs are still trying to convince him... but Alaba's priority is joining Real Madrid ⚪️ https://t.co/LITUivZexn