Стали известны подробности травмы игрока «Краснодара» Рамиреса
Антон Борисов
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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил травму крестообразных связок колена на тренировке, сообщает «Спорт-Экспресс».
15 февраля стало известно, что футболист перенес операцию и выбыл на длительный срок.
В нынешнем сезоне чемпионата России Рамирес принял участие в 16 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.
После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» рассматривает экс-игрока «Реала» на замену эквадорскому футболисту.