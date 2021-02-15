Аршавин скептически отнесся к перспективам Миранчука в «Аталанте»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин скептически отнесся к перспективам Алексея Миранчука в «Аталанте». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, в данный момент российский полузащитник не в состоянии бороться с Йосипом Иличичем за место в стартовом составе.

«Я бы не сказал, что Алексей влияет на игру бергамасков, там другие лидеры. Он играет и играет, когда закрепится там и будет лидером, как другие футболисты, будет о чем поговорить», — сказал Аршавин.

Ранее сообщалось, что вратарь московского «Спартака» Артем Ребров прокомментировал тренировочные сборы в Тарасовке.