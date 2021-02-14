Месси в игре против «Алавеса» нанес больше ударов, чем команда соперников
Вадим Балканов
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«Барселона» обыграла «Алавес» в матче очередного тура чемпионата Испании.
Нападающий каталонцев Лионель Месси нанес в матче больше ударов, чем команда соперников. Об этом сообщает Squawka.
33-летний аргентинец пробил семь раз; пять из семи ударов пришлись в створ ворот оппонентов.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров готов поучаствовать с Анной Семенович в новом сезоне телепроекта «Ледниковый период».
Lionel Messi attempted seven shots and five shots on target for Barcelona against Alaves, both tallies more than Alaves managed as a team.— Squawka Football (@Squawka) February 13, 2021
Gearing up for the #UCL... pic.twitter.com/2OhwjhyN1J