Тренер «Рейнджерс» рассказал о травме Панарина

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о состоянии здоровья российского нападающего Артемия Панарина, передает официальный сайт Лиги.

Форвард получил травму нижней части тела. Из-за повреждения Панарин не смог принять участия в матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз», который завершился поражением «Рейнджерс» со счетом 0:1.

« Повторюсь, сейчас его статус «со дня на день». Мы не думаем, что с ним случилось что-то серьезное или долгосрочное. И мы надеемся, что в следующий раз, когда мы будем играть, он сможет нам помочь», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что 29 сейвов Шестеркина не спасли «Рейнджерс» от поражения «Бостону».