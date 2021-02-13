Конькобежец Кулижников выиграл серебро на ЧМ на дистанции 1 000 м
Анастасия Мартыненко
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Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл серебряную медаль на чемпионате мира на дистанции 1 000 м.
Российский спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 8,313 секунды.
Золотую награду завоевал представитель Нидерландов Кай Вербей (1.08,052). Замкнул тройку лидеров канадский конькобежец Лоран Дюбрёй (1.08,569).
Мировое первенство проходит в нидерландском Херенвене и завершится 14 февраля.
Ранее сообщалось, что Губерниев отреагировал на сенсационный успех на ЧМ по конькобежному спорту.