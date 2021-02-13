Богалий: у Мироновой что-то происходит с головой

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала неудачное выступление российской биатлонистки Светланы Мироновой в спринтерской гонке на чемпионате мира, передает Sport24.

Россиянка пришла 64-й, Миронова дважды промазала из позиции лежа, а затем четыре раза промахнулась на стойке. Она никогда не стреляла хуже в личной гонке с двумя огневыми рубежами. По итогам спринта биатлонистка не смогла отобраться в гонку преследования, которая состоится 14 февраля.

«У Мироновой что-то происходит с головой, хотя она в интервью говорит, что все в порядке, высота такая, стрелять она не может. Надо, наверное, винтовку поставить в угол дня на три и забыть обо всем, как-то переключиться и выйти на следующую гонку», — заявила Богалий.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Васильев раскритиковал сборную России по биатлону.