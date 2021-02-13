Скончался олимпийский чемпион Юрий Власов
Анастасия Мартыненко
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Победитель Олимпийских игр 1960 года тяжелоатлет Юрий Власов скончался в возрасте 85 лет, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировал генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.
Кроме золотой медали на Играх в 1960-м году Власов становился серебряным призером Олимпиады в 1964 году, а также на его счету четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на континентальных первенствах.
Ранее сообщалось, что умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли Ральф Бэкстрем.