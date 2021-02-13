Назван состав сборной России на матч со Швецией на Еврохоккейтуре

Стало известно, какие хоккеисты сборной России примут участие в матче против национальной команды Швеции на Шведских играх, которые проходят в рамках Еврохоккейтура.

Сборная России:

Самсонов (Аскаров, Тарасов);

Алексеев – Минулин, Чехович – Соркин – Жафяров;

Пыленков – Зборовский, Бутузов – Красковский – Николай Коваленко;

Кирсанов – Журавлев, Кравцов – Моисеев – Шмелев;

Мисюль, Грошев – Бардаков – Подколзин; Чибриков.

Матч начнется в 18.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. В первом матче Шведских игр Россия одолела команду Финляндии.

Ранее сообщалось, что Россия обыграла Финляндию на Шведских играх.