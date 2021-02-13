Игроки «Тамбова» согласны простить клубу не более 30 процентов долгов
Анастасия Мартыненко
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Футболисты «Тамбова» согласны простить клубу не более 30 процентов долгов, сообщает Metaratings.
Команда попала в трудную финансовую ситуацию, из-за которой некоторое время футболисты не получали заработную плату. Из-за этого игроки были вынуждены обратиться в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС). Сообщалось, что клуб планировал провести переговоры с сотрудниками и уговорить их простить 50 процентов долгов, чтобы реструктуризировать долги и сократить их с 550 до 250 млн.
Стоит отметить, что 12 февраля Российская премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз достигли договоренности о финансовой помощи команде.
Ранее сообщалось, что РФС и РПЛ договорились о финансировании «Тамбова».