Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возглавить сборную Франции, если этот пост покинет Дидье Дешам, передает L'Equipe.

«У нас с Зиданом очень хорошие отношения. Если Дешам уйдет, а я все еще буду на своем посту, Зидан будет первым, кого я хотел бы видеть», — сказал президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре.



Напомним, Зидан является чемпионом мира 1998 года в качестве футболиста.

Ранее «Реал» нашел двух кандидатов на замену Зидану.