Зидан может возглавить сборную Франции
Андрей Черников
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Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возглавить сборную Франции, если этот пост покинет Дидье Дешам, передает L'Equipe.
«У нас с Зиданом очень хорошие отношения. Если Дешам уйдет, а я все еще буду на своем посту, Зидан будет первым, кого я хотел бы видеть», — сказал президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре.
Напомним, Зидан является чемпионом мира 1998 года в качестве футболиста.