Футболист «Зенита» Погорелов поделился эмоциями от тренировок с первой командой

Футболист петербургского «Зенита» Михаил Погорелов поделился эмоциями от тренировок с первой командой, передает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Когда ты играешь за «Строгино», считающийся главной командой второй лиги, а через два года попадаешь к чемпионам России — это невероятные эмоции и чувства. Пусть пока только на сборы», — сказал Погорелов.



В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает первое место, набрав 41 очко.

Ранее «Зенит» разгромил сборную Узбекистана.