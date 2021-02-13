Шайба Барбашева помогла «Сент-Луису» обыграть «Аризону»
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» оказался сильнее «Аризоны Койотс».
Встреча прошла в Финиксе на арене «Хила Ривер» завершилась уверенной победой гостей со счетом 4:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джастин Фолк, оформивший дубль, Иван Барбашев и Брэйден Шенн.
У проигравшей команды единственный гол на счету Йохана Ларссона.
Ранее форвард «Детройт Ред Уингз» Владислав Наместников поделился мнением о протестах США, связанных с президентскими выборами.