Экс-футболист сборной России болеет неизлечимым заболеванием

Экс-футболист Сергей Мандреко болеет неизлечимым заболеванием — боковым амиотрофическим склерозом. Об этом рассказала жена игрока Инга.

«Когда получили диагноз, мне жить не хотелось, вот честно. Сережа устроен иначе, поэтому мы все-таки смогли, научились жить заново. И сопротивляемся изо всех сил вот уже пять лет», — передает слова супруги Мандреко TELESPORT.

17 августа 1994 года Мандреко сыграл в товарищеском матче сборной России против Австрии.

Ранее игроки мадридского «Реала» поддержали неизлечимо больного экс-тренера «Барселоны» Хуана Карлоса Унсуэ.