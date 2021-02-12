Моуринью пришел в ярость после поста Бэйла в Instagram

Наставник «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью пришел в ярость после поста звездного форварда команды Гарета Бэйла в соцсетях.

Как информирует Mirror, рулевой «шпор» объяснил травмой отсутствие валлийца на поле в матче Кубка Англии против «Эвертона» (4:5), однако в день встречи футболист опубликовал фотографию с тренировки.

В итоге португалец разозлился на Бэйла, так как тот выставил его в дурном свете.

Стоит отметить, что, по сообщениям английской прессы, Моуринью не рассчитывает на арендованного Бэйла. Уже летом валлиец вернется в «Реал», контракт с которым рассчитан до лета 2022-го.

Ранее нападающего «МЮ» оштрафовали за использование поддельных документов.