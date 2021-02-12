Россиянин Карацев сенсационно пробился в 1/8 финала Australian Open
Анатолий Ильинский
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Российский теннисист Аслан Карацев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2021.
В третьем круге 114-я ракетка мира сенсационно обыграл девятую ракетку мира, аргентинца Диего Шварцмана — 6:3, 6:3, 6:3.
Как итог, в следующей стадии Australian Open Карацев встретится с победителем противостояния Дениса Шаповалова (Канада) с Феликсом Оже-Альяссимом (Канада).
Ранее сообщалось, что Australian Open продолжится без зрителей из-за локдауна.