Экс-тренер сборной России раскритиковал Смолова
Анастасия Мартыненко
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев раскритиковал игру нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова, передает «Советский спорт».
Смолов перешел в состав «железнодорожников» в 2018 году из «Краснодара». При этом вторую половину сезона-2019/20 форвард провел в испанской «Сельте», где за 14 матчей забил два мяча.
«Мы второй год ждем, когда Федор появится. Но пока он не появляется. Мы говорим о законченном виде атаки на сегодняшний день, без Смолова. Атака пока выглядит неубедительно», — заявил Игнатьев.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» разбил «Краснодар» в товарищеском матче.