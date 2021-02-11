«Локомотив» разбил «Краснодар» в товарищеском матче

Московский «Локомотив» разгромил «Краснодар» в товарищеском поединке.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу столичного клуба.

В составе победителей дублем отметился Владислав Игнатьев. Также в товарищеском матче отличились Рифат Жемалетдинов и Виталий Лисакович.

Примечательно, что «Краснодар» проводит два матча в один день. Также «быки» сражаются с еще одним «Локомотивом» — из Тбилиси.

Ранее сообщалось, что чемпион мира оценил переходы Миранчука и Кокорина в клубы из Италии.

Товарищеские матчи. Клубы

«Локомотив» — «Краснодар» — 4:0

Голы: 1:0 — Жемалетдинов, 3; 2:0 — Лисакович, 14; 3:0 — Игнатьев, 32; 4:0 — Игнатьев, 41.