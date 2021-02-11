Назван состав женской сборной России на спринт на ЧМ по биатлону

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Назван состав женской сборной России на спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону, которых проходит в Поклюке.

В спринте выступят Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова и Ирина Казакевич. В заявку не попали Татьяна Акимова и Лариса Куклина. При этом не попавшие в состав на спринт биатлонистки смогут принять участие в индивидуальной гонке.

Спринт на мировом первенстве состоится 13 февраля.

Ранее сообщалось, что биатлонист Самуэльссон готов принять извинения от Логинова.