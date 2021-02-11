Олимпийский чемпион Тихонов раскритиковал уровень российских биатлонистов

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов критично прокомментировал состав сборной России на спринт в рамках чемпионата мира в Поклюке, передает «Спорт-Экспресс».

В спринте выступят Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Карим Халили. Гонка состоится 12 февраля, биатлонисты стартуют в 16.00 по московскому времени.

«Больше некого ставить. Из кого выбирать? Гараничев? Для спринта он будет слабоват. Вы считаете, что Женя способен обыграть Йоханнеса? Никого, кроме этих пятерых, за 13 лет не подготовили», — заявил Тихонов.

Ранее сообщалось, что объявлен состав сборной России на мужской спринт на ЧМ по биатлону.