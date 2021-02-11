Зайцева дала совет провалившейся в эстафете биатлонистке Мироновой

Олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева прокомментировала неудачное выступление Светланы Мироновой в смешанной эстафете на чемпионате мира в Словении. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, спортсменка прекрасно знает свои ошибки, поэтому комментарии со стороны ей не помогут.

«Ну а что говорить про Свету? Нужно работать, стрелять с головой. Не нужно сейчас себя эмоционально съедать, просто нужно собраться. Чемпионат мира уже начался, поздно уже что-либо советовать. Нужно продолжать делать как она умеет, и все», — сказала Зайцева.

Ранее бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал выступление национальной команды в смешанной эстафете на чемпионате мира в Словении.