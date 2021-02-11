Форвард «Спартака» Педро Роша не вернется в Бразилию

Форвард московского «Спартака» Педро Роша не вернется в Бразилию. Об этом сообщает Sport24.

По словам директора по связям с общественностью красно-белых Антона Фетисова, в данный момент никаких переговоров между «Спартаком» и «Коринтиансом» не было.

Напомним, что Роша стал футболистом москвичей в 2017 году. Его трудовое соглашение со «Спартаком» рассчитано до 2023 года.

Ранее сообщалось, что домашние матчи «Зенита» на «Газпром Арене» смогут посещать до 25 тысяч зрителей.