Хабиб: нынешнее поколение людей в Дагестане уже ничего не сделает

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о развитии Дагестана.

Он заявил, что теперь необходимо заботиться о новом поколении.

«Нынешнее поколение уже ничего там не сделает. Есть определенный менталитет, связи-завязки и так далее. Это поколение уже… А будущее — да. Только дети, если их правильно воспитать.

Это поколение уже ничего там не сделает, я полностью уверен. Надо растить новых. Помните, как в истории было? Когда Моисей скитался сорок лет по пустыне, то поколение не было готово... Всевышний сделал так, чтобы оно поменялось. Чтобы новое поколение пришло. Поэтому и у нас сорок лет пройдет, новое поколение появится, порядок будет. Надо воспитывать детей в правильном русле. В первую очередь говорить, что они должны учиться, а не спортом заниматься. Если только спорт, а потом учёба, то будет расти социально опасный человек, без ума и мозгов», — порассуждал непобежденный боец на пресс-конференции.

Ранее Хабиб рассказал об отношениях с мамой.