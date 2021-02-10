Конте показал оскорбительный жест президенту «Ювентуса»

Стали известны новые подробности конфликта, произошедшего после второго полуфинального матча Кубка Италии между миланским «Интером» и туринским «Ювентусом».

Сообщалось, что после финального свистка президент туринского клуба Андреа Аньелли предположительно вступил в конфликт с главным тренером «Интера». В СМИ появилась информация, согласно которой руководитель турнинцев послал наставника соперников, назвав его «мудаком».

При этом такая реакция Аньелли может быть вызвана поступком самого Конте — в перерыве матча специалист, уходя в раздевалку, показал средний палец президенту «Ювентуса». Видеозапись опубликована в Twitter журналиста Ромео Агрести.

Встреча завершилась со счетом 0:0, в финал турнира вышел «Ювентус» благодаря победе в первом матче со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что тренер «Интера» отреагировал на оскорбления президента «Ювентуса».