Российский шоумен призвал вернуть секс на Олимпийские игры

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Известный российский шоумен Тимур Родригез призвал вернуть секс на Олимпийские игры.

Напомним, спортсменам на Олимпийских играх в Токио запретят вечеринки и сексуальные контакты из-за пандемии коронавируса.

Родригез выложил в Instagram песню, в которой высмеивает этот запрет.

«На Олимпиаде запретили секс. Молчать больше невозможно», — подписал ролик Родригез.

Ранее Этери Тутберидзе назвала командный турнир смотром нервов перед Олимпиадой.