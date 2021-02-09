Российский шоумен призвал вернуть секс на Олимпийские игры
Андрей Черников
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Известный российский шоумен Тимур Родригез призвал вернуть секс на Олимпийские игры.
Напомним, спортсменам на Олимпийских играх в Токио запретят вечеринки и сексуальные контакты из-за пандемии коронавируса.
Родригез выложил в Instagram песню, в которой высмеивает этот запрет.
«На Олимпиаде запретили секс. Молчать больше невозможно», — подписал ролик Родригез.
Ранее Этери Тутберидзе назвала командный турнир смотром нервов перед Олимпиадой.