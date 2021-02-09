Кузнецова пробилась во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В матче первого круга российская спортсменка оказалась сильнее представительницы Чехии Барборы Стрыцовой.

Встреча, которая длилась 1 час 26 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:2 в пользу россиянки.

За выход в третий круг Крузнецова поспорит с 11-й сеяной Белиндорй Бенчич из Швейцарии.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open.