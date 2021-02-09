«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере защитника «Лейпцига» Ибраима Конате, сообщает The Independent.

По информации источника, в трансфере 21-летнего футболиста сильно заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер. Специалист намерен укрепить центр обороны.

При этом переход может быть оформлен в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Конате сыграл в шести матчах чемпионата Германии и стал автором одного гола.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Ливерпуля» может перейти в «Манчестер Сити».