Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала.

По итогам соревнований команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Красная машина» победила коллектив двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой «Время первых», за которую выступила Трусова.

«Мне посчастливилось быть в одной команде не только с сильнейшими спортсменами России и мира, но и с очень хорошими людьми. А еще мне повезло с моими болельщиками. Я вас очень люблю! Спасибо!» — написала Трусова в Instagram.

Ранее чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась мнением о Кубке Первого канала.