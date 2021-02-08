Туктамышева подвела итоги Кубка Первого канала

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась мнением о Кубке Первого канала.

Команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Красная машина» победила коллектив двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой «Время первых», за которую выступила Туктамышева.

«Это был очень крутой и интересный старт. Необычный и абсолютно новый формат прыжковых соревнований. Очень много эмоций, думаешь не только о своем прокате, но волнуешься за всю команду», – написала Туктамышева в Instagram.

Спортсменка отметила, что фигуристы переживали и поддерживали друг друга, а также не оставили равнодушными зрителей.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о критике Медведевой.