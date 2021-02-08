Экс-глава Союза биатлонистов России заступился за Губерниева

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о критике ветеранов биатлона в адрес комментатора Дмитрия Губерниева.

8 февраля четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов на своем сайте опубликовал письмо в адрес журналиста с призывом прекратить оскорбления биатлонистов и тренеров сборной России. Под обращением подписались, в частности, чемпион мира 1973 года Геннадий Ковалев, чемпион Игр-1980 в Лейк-Плэсиде Владимир Аликин, бывший наставник национальной команды Анатолий Хованцев.

«Все эти вопросы надо решать иначе, ни к чему хорошему такие письма и обвинения никогда не приводили. Единственное, что даст это письмо, — у Дмитрия Губерниева появятся очередные 50 или 100 тысяч подписчиков», — цитирует Драчева ТАСС.

Экс-глава СБР отметил, что эмоциональные комментарии Губерниева лучше лично обсудить с журналистом, а не выносить критику на публику.

«Видимо, российскому биатлону нужен очередной драйв и полоскание грязного белья. Но раз к этому всему приложил руку Александр Иванович, то иного и быть не могло», — сказал Драчев.

Также бывший функционер высоко оценил профессионализм комментатора.

«Он остается лицом и голосом биатлона. Он профессионально, качественно и четко комментирует, местами эмоционально, но это огромный плюс для биатлона, что он душой и сердцем относится к нему», — заявил Драчев.

Ранее генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на письмо ветеранов биатлона в адрес Губерниева.