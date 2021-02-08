Классон высказался об игровом стиле «Краснодара»
Вадим Балканов
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Нападающий сборной Швеции Виктор Классон высказался об игровом стиле «Краснодара». Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, философия «быков», несмотря на критику, позволяет добиваться результата, что подтверждается выходом в весеннюю стадию Лиги Европы.
Классон заявил, что «Краснодар» стремится провоцировать оппонентов и караулить их ошибки, нежели обороняться и сидеть в окопе.
Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси близок к возвращению в аргентинский «Ривер Плейт».