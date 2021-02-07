Боец MMA Вартанян оценил шансы Волкова на чемпионский пояс UFC

Боец MMA Эдуард Вартанян оценил шансы Александра Волкова на чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Напомним, 7 февраля Волков одолел Алистрата Оверима.



«Он вполне может стать чемпионом. Мог ли быть нокаут в первом раунде? Волков спокоен. Он всегда размеренно все делает, никуда не торопится, учитывая, что там пять раундов», — передает слова Вартаняна «Чемпионат.com».

Ранее Волков был выписан из больницы после боя с Оверимом.