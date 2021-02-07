Боец MMA Вартанян оценил шансы Волкова на чемпионский пояс UFC
Андрей Черников
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Боец MMA Эдуард Вартанян оценил шансы Александра Волкова на чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Напомним, 7 февраля Волков одолел Алистрата Оверима.
«Он вполне может стать чемпионом. Мог ли быть нокаут в первом раунде? Волков спокоен. Он всегда размеренно все делает, никуда не торопится, учитывая, что там пять раундов», — передает слова Вартаняна «Чемпионат.com».